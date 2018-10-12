На матч Россия-Швеция в Калининграде пришли 31690 зрителей

СЕГОДНЯ 00:34 2018-10-12T00:55:55+03:00

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Матч Лиги Наций между сборными России и Швеции собрал в Калининграде 31690 зрителей. Состояться аншлагу помешали пустые места, оставшиеся на секторе, который выделили для шведских болельщиков.

Напомним, максимальное число болельщиков собрали на стадионе "Калининград" два матча чемпионата мира-2018 - Испания-Марокко и Англия-Бельгия. Каждую из этих встреч посетили 33 973 человека. Второе место по посещаемости пока удерживает матч Сербии и Швейцарии 33 167 зрителей. Среди международных игр, прошедших на нашей арене, меньше всего болельщиков пришли на поединок Хорватии и Нигерии - 31 136 человек.