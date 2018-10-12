2018-10-12T10:04:44+03:00
Происшествия

В Калининграде сгорела дача, пострадал мужчина

Пожар случился вечером в четверг
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В минувший четверг 11 октября случился пожар в Центральном районе Калининграда. На часах было 19.08, когда поступило сообщение о том, что в садовом товариществе «Надежда» горит дом.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, полностью выгорел деревянный дачный дом.

Пожарные помогли мужчине, который находился в доме. После осмотра медиками мужчине было назначено амбулаторное лечение, госпитализировать его не стали.

В ликвидации пожара участвовали 8 человек и 2 единицы техники.

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