Денис Черышев: Желаю «Балтике» выкарабкаться из ситуации, в которой она находится

СЕГОДНЯ 10:08 2018-10-12T10:17:50+03:00

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После вчерашнего матча Россия-Швеция (0:0), который прошел в Калининграде, полуащитник сборной Денис Черышев пожелал удачи нашей команде

- Стадион просто потрясаюзщий, болельщикам спасибо за то, что пришли, - сказал Денис с общении с журналистами. - Дай Бог, «Балтика» будет выкарабкиваться из ситуации, в которой сейчас она находится. Я слежу за ФНЛ, вы знате, что мой папа тренирует «Нижний Новгород». Я смотрел последнюю игру «Балтика» - «Нижний Новгород» и Игорю Ледяхову желаю, чтобы все у него получилось.