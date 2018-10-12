Юрий Жирков заглянул в раздевалку сборной после матча в Калининграде
.Фото: Twitter.com
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Вчера вечером в Калининграде завершился мач третьего тура Лиги Наций Россия-Швеция (0:0). Сразу после игры в раздевалку нашей команды заглянул полузащитник "Зени" Юрий Жирков. Футболист, напомним, объявил о завершении карьеры в сборной в июле после чемпионата мира. Свое решение он объяснил тем, что "не хвататет сил играть на таком высоком уровне".
В Калининграде Жирков - частый гость. В нашем городе родилась супруга футболиста Инна.