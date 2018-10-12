Багратионовский городской округ возглавил Николай Лоцман
.Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Главой Багратионовского городского округа назначен Николай Лоцман. Решение об этом было принято на заседании местного совета депутатов, сообщает пресс-служба министерства по муниципальному развитию.
- Николай Лоцман имеет большой опыт депутатской деятельности, - отметили в министерстве.
Юрий Карафелов, ранее занимавший должность главы муниципального образования, ушел в отставку по собственному желанию.