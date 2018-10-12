Глава МЧС Евгений Зиничев посетил учения спасателей в Калининграде

СЕГОДНЯ 10:54 2018-10-12T10:55:27+03:00

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В Калининграде с рабочим визитом находится глава МЧС Евгений Зиничев. Накануне Зиничев посетил межведомственную тренировку по отработке вопросов ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной со столкновением судов с последующим возникновением пожара. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В учениях, которые прошли в акватории Калининградского морского канала отрабатывались сразу несколько учебных целей. Среди них применение поиск и спасение пострадавших, находящихся в воде вертолетом, катерами ПСО, Центра ГИМС, эвакуация пассажиров с теплохода, тушение пожара на аварийном судне, ликвидация аварийного разлива нефтепродуктов.

Всего в учениях было задействовано более двухсот человек, 48 единиц техники, в том числе 21 единица техники МЧС.