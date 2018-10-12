В Калининграде нет электричества в домах на 19-ти улицах

СЕГОДНЯ 11:10 2018-10-12T11:11:50+03:00

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В Калининграде в течение дня от электроэнергии отключены дома на 19-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

До 18 часов света не будет ул. Красная 29а-37, 30, 35а, 34-40, 39а, 44, ул. Косм. Пацаева 15-21, ул. К. Маркса 25, 27, 34-38, 46-50, ул. Офицерская 18, ул. С. Разина 30, ул. Фестивальная аллея 15, ул. Пугачева 15, 20-38, 20а, 30а-в, ул. Шиллера 22, 22а, 25, 27, ул. К. Маркса 62-100, 110-118в, ул. Каштановая аллея 68а,73, ул. Коммунальная 36-38, 41, ул. Маяковского 1, ул. Фестивальная аллея 20, ул. Чернышевского 19, 27-29а, 35-35а, 39-39б, 49а, 51 (гимназия №1), 59, 61, 38-44б, 68.

До 13 часов отключено электричество в пер. Малый 29, ул. Багратиона 24-28, 48-64, ул. Краснооктябрьская 6-12, ул. Новый Вал 29-33, ул. Эпроновская 2, 6, 7-13, 21

Подачу холодной воды планируется отключить до 16 часов в домах по ул.Дзержинского 125-131 (д/сад № 9), 133-147 (больница №2, приемное отделение), 147а (больница №2), 149-153, 163 (школа №15), ул. Новинская 4-24а, 3-19.