В Калининграде казаки будут метать ножи и стрелять из лука
.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В субботу, 13 октября, в Калининграде пройдут военно-спортивные казачьи игры «Шермиции». В них примут участие двенадцать команд из представителей калининградского казачества.
Казаки покажут себя на полосе препятствий, в метании ножей, выполнят боевые приёмы шашкой. Также в программе – казачья борьба, фехтование, перетягивание каната, стрельба из лука и многое другое.
Мероприятие состоится на стадионе «Балтика», начало в 13 часов. Также там будут организованы казачьи и кузнечные подворья, выставки оружия, казачьей амуниции и подворья национально-культурных автономий.