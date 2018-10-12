2018-10-12T12:02:10+03:00
Происшествия

В Калининграде грабитель избил хозяйку дома

Похитившего две банковские кары преступника задержали по горячим следам
Игорь ОРЕХОВ
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Изначально 35-летний калининградец шел на кражу. Но когда, обнаружив один из домов по улице Южной незапертым, тихонько открыл дверь и проник в прихожую, неожиданно столкнулся нос к носу с хозяйкой жилища. И тут кража переросла в грабеж. Вместо того чтобы благоразумно удрать, незваный гость накинулся на женщину, сбил ее с ног и несколько раз ударил. После чего, схватив попавшиеся на глаза две банковские карты, наконец, скрылся с места преступления.

Потерпевшая довольно толково описала приметы визитера, и полицейским удалось задержать его по горячим следам. Выяснилось, что ранее мужчина уже был судим. Теперь за «грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья», уголовнику грозит лишения свободы на срок до семи лет.

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