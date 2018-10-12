В Багратионовске на злостного должника по алиментам заведут уголовное дело

СЕГОДНЯ 12:08 2018-10-12T12:08:02+03:00

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В Багратионовске злостного должника по алиментам привлекут к уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба Службы судебных приставов.

47-летний мужчина не платил алименты своей 7-летней дочери, не работал и судьбой ребенка не интересовался. Более того, до поры до времени ему удавалось скрываться от приставов.

После задержания мужчину привлекли к административной ответственности и назначили наказание в виде 60 часов обязательных работ. Однако и это наказание он проигнорировал, что так сейчас рассматривается вопрос о привлечении должника к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».