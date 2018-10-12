2018-10-12T12:08:02+03:00
Общество

В Багратионовске на злостного должника по алиментам заведут уголовное дело

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Багратионовске злостного должника по алиментам привлекут к уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба Службы судебных приставов.

47-летний мужчина не платил алименты своей 7-летней дочери, не работал и судьбой ребенка не интересовался. Более того, до поры до времени ему удавалось скрываться от приставов.

После задержания мужчину привлекли к административной ответственности и назначили наказание в виде 60 часов обязательных работ. Однако и это наказание он проигнорировал, что так сейчас рассматривается вопрос о привлечении должника к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Гвардейском «Рено» врезался в придорожное дерево, пострадал пассажир
Долги жителей Краснознаменска за электричество за месяц увеличились на 300 тысяч рублей
В Чкаловске «Фольксваген» после ДТП выехал на тротуар и сбил пешехода
В Калининград приедут 200 водолазов и спасателей из регионов России и стран СНГ
Шведский производитель электроники вдвое увеличит количество рабочих мест на заводе в Славске
В субботу в Черняховске возможны перебои электроснабжения
В Калининграде грабитель избил хозяйку дома
В Калининграде казаки будут метать ножи и стрелять из лука
В Калининграде нет электричества в домах на 19-ти улицах
Глава МЧС Евгений Зиничев посетил учения спасателей в Калининграде
Багратионовский городской округ возглавил Николай Лоцман
Юрий Жирков заглянул в раздевалку сборной после матча в Калининграде
Денис Черышев: Желаю «Балтике» выкарабкаться из ситуации, в которой она находится
В Калининграде сгорела дача, пострадал мужчина