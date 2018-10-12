2018-10-12T12:18:08+03:00
Общество

В субботу в Черняховске возможны перебои электроснабжения

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В субботу, 13 октября, в Черняховске возможны кратковременные перебои электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба «Янтарьэнерго».

В этот день в Черняховске будет проводиться реконструкция воздушной линии 110 кВ, в результате будет снижена надежность электроснабжения части потребителей, возможны кратковременные отключения. Кроме этого, с пяти часов утра до восьми часов вечера персонал «Янтарьэнерго» будет производить работы по замене опоры воздушной линии, отходящей от подстанции 110 кВ «Черняховск-2».

- В целях минимизации рисков обесточения потребителей и времени ликвидации возможных технологических нарушений энергетики разработали организационно-технические мероприятия. Отключения бытовых потребителей не запланированы, - отметили в пресс-службе электросетевой компании.

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