Шведский производитель электроники вдвое увеличит количество рабочих мест на заводе в Славске

СЕГОДНЯ 13:05 2018-10-12T13:06:01+03:00

Изменить размер текста: A A

На заводе по производству электроники «Орбита I» в Славске открылось шесть дополнительных участков финальной сборки. Это позволит почти вдвое увеличить количество рабочих мест, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Новые производственные участки позволили принять на работу дополнительных сотрудников. С сентября общая численность работающих уже увеличилась с 75 до 90 человек. К концу следующего года планируется создание ещё 40 новых рабочих мест, – рассказал министр по промышленной политике Дмитрий Кусков.

Завод в Славске является активом шведской группы компаний Orbit One. Ежегодно он выпускает в формате контрактного производства 166 тысяч единиц высокотехнологичной продукции: пульты, блоки управления, сетевые портативные источники питания и другую высокотехнологичную технику. Почти вся продукция направляется на экспорт – в Швецию и Литву.