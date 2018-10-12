В Чкаловске «Фольксваген» после ДТП выехал на тротуар и сбил пешехода
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В четверг утром в Чкаловске в результате ДТП пострадал пешеход. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на улице Докука. Водитель «Форда» при повороте налево не уступил дорогу «Фольксвагену». После столкновения «Фольсваген» выехал на тротуар, сбил 59-летнего пешехода и врезался в припаркованный Митсубиси».
В результат наезда мужчина получил травмы и был госпитализирован.