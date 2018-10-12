В Калининград приедут 200 водолазов и спасателей из регионов России и стран СНГ

СЕГОДНЯ 13:33 2018-10-12T13:34:03+03:00

Конференция с их участием пройдет в Музее Мирового океана

Изменить размер текста: A A

В Калининграде в Музее мирового океана готовятся к проведению международной научно-практической конференций, посвященной водолазному делу в России. Как рассказали в музее, мероприятие соберет более 200 участников из регионов России, стран СНГ и других стран.

В Калининграде ждут гражданских и военных водолазов, спасателей, специалистов по судоподъему.

Они обсудят не только проблемы и инновации в водолазном деле, но и вопросы в области подводной археологии. Задача – понять, как сохранить и музеефицировать объекты, покоящиеся на дне морей и океанов.

Конференция «Водолазное дело России» проводится с 16 по 20 октября.