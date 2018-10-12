2018-10-12T13:34:03+03:00
Общество

В Калининград приедут 200 водолазов и спасателей из регионов России и стран СНГ

Конференция с их участием пройдет в Музее Мирового океана
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
Изменить размер текста:

В Калининграде в Музее мирового океана готовятся к проведению международной научно-практической конференций, посвященной водолазному делу в России. Как рассказали в музее, мероприятие соберет более 200 участников из регионов России, стран СНГ и других стран.

В Калининграде ждут гражданских и военных водолазов, спасателей, специалистов по судоподъему.

Они обсудят не только проблемы и инновации в водолазном деле, но и вопросы в области подводной археологии. Задача – понять, как сохранить и музеефицировать объекты, покоящиеся на дне морей и океанов.

Конференция «Водолазное дело России» проводится с 16 по 20 октября.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Гвардейском «Рено» врезался в придорожное дерево, пострадал пассажир
Долги жителей Краснознаменска за электричество за месяц увеличились на 300 тысяч рублей
В Чкаловске «Фольксваген» после ДТП выехал на тротуар и сбил пешехода
Шведский производитель электроники вдвое увеличит количество рабочих мест на заводе в Славске
В субботу в Черняховске возможны перебои электроснабжения
В Багратионовске на злостного должника по алиментам заведут уголовное дело
В Калининграде грабитель избил хозяйку дома
В Калининграде казаки будут метать ножи и стрелять из лука
В Калининграде нет электричества в домах на 19-ти улицах
Глава МЧС Евгений Зиничев посетил учения спасателей в Калининграде
Багратионовский городской округ возглавил Николай Лоцман
Юрий Жирков заглянул в раздевалку сборной после матча в Калининграде
Денис Черышев: Желаю «Балтике» выкарабкаться из ситуации, в которой она находится
В Калининграде сгорела дача, пострадал мужчина