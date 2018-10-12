2018-10-12T13:52:48+03:00
Общество

Долги жителей Краснознаменска за электричество за месяц увеличились на 300 тысяч рублей

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Задолженность жителей Краснознаменского городского округа за электричества составляет 4,3 млн рублей, за месяц долги за электроэнергию выросли почти на 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба «Янтарьэнергосбыта».

Из общего числа должников есть 54 злостных неплательщика с задолженностью более 2,5 млн руб. и 1 должник с задолженностью 145, 5 тыс. руб.

Наибольшая задолженность среди населенных пунктов Краснознаменского городского округа наблюдается в поселке Добровольск – 729,8 тыс. руб.; поселке Весново – 524,6 тыс. руб.; поселке Неманское – 442,8 тыс. руб.; поселке Узловое – 243,3 тыс. руб.

Самым злостным неплательщикам энергетики ограничили энергоснабжение. Из-за непогашенной задолженности на общую сумму 2,8 млн руб. 230 потребителей Краснознаменского городского округа остались без света.

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