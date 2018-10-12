Долги жителей Краснознаменска за электричество за месяц увеличились на 300 тысяч рублей
Задолженность жителей Краснознаменского городского округа за электричества составляет 4,3 млн рублей, за месяц долги за электроэнергию выросли почти на 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба «Янтарьэнергосбыта».
Из общего числа должников есть 54 злостных неплательщика с задолженностью более 2,5 млн руб. и 1 должник с задолженностью 145, 5 тыс. руб.
Наибольшая задолженность среди населенных пунктов Краснознаменского городского округа наблюдается в поселке Добровольск – 729,8 тыс. руб.; поселке Весново – 524,6 тыс. руб.; поселке Неманское – 442,8 тыс. руб.; поселке Узловое – 243,3 тыс. руб.
Самым злостным неплательщикам энергетики ограничили энергоснабжение. Из-за непогашенной задолженности на общую сумму 2,8 млн руб. 230 потребителей Краснознаменского городского округа остались без света.