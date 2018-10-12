Под Гвардейском «Рено» врезался в придорожное дерево, пострадал пассажир
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Гвардейском районе в результате ДТП пострадал пассажир «Рено». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошло на 2-м километре автодороги Тумановка-Грибки. 47-летний водитель «Рено» на прямом участке дороги превысил скорость, не справился с управлением и врезался в дерево.
В результате наезда пострадал 44-летний пассажир.