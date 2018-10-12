Мэрия Калининграда: Автобусы №7 и №30 будут следовать до СНТ «Победа»

СЕГОДНЯ 14:31 2018-10-12T14:32:14+03:00

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С понедельника, 15 октября, городские автобусы №№7,30, будут следовать до конечной остановки СНТ «Победа». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

Большие автобусы перестали заезжать до садового товарищества в марте этого года из-за аварийного состояния проезжей части на улице Горького. Они следовали до остановки «Военный городок», затем пассажиров довозили до «Победы» на маршрутках.

- Летом аварийный участок дороги привели в нормативное состояние и с 15 октября в СНТ «Победа» возвращаются автобусы большого класса. С понедельника автобусы №7 и №30 будут следовать до конечного остановочного пункта «СНТ «Победа», - отметили в пресс-службе мэрии.