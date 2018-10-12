Житель Советска с 2016 года живет в сгоревшей квартире
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В 2016 году квартира жителя Советска сгорела и была исключена из жилищного фонда. Однако до сих пор мужчина живет в поврежденной пожаром квартире.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в сентябре 2017 года мужчину поставили на учет в качестве нуждающегося в жилье, однако квартиру он так и не получил.
В результате прокурор Советска обратился в суд с требованием обязать администрацию выделить ему вне очереди жилье. Требования прокурора суд удовлетворил в полном объеме. Решение еще не вступило в законную силу, однако в прокуратуре заверили, что это дело находится на контроле.