2018-10-12T15:24:09+03:00
Общество

Житель Советска с 2016 года живет в сгоревшей квартире

Виктор Сергеев
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В 2016 году квартира жителя Советска сгорела и была исключена из жилищного фонда. Однако до сих пор мужчина живет в поврежденной пожаром квартире.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в сентябре 2017 года мужчину поставили на учет в качестве нуждающегося в жилье, однако квартиру он так и не получил.

В результате прокурор Советска обратился в суд с требованием обязать администрацию выделить ему вне очереди жилье. Требования прокурора суд удовлетворил в полном объеме. Решение еще не вступило в законную силу, однако в прокуратуре заверили, что это дело находится на контроле.

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