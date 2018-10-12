2018-10-12T15:39:40+03:00
Общество

Калининградца оштрафовали на 70 тысяч за посредничество при передаче взятки

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Желание помочь другу закончилось для жителя Калининграда судимостью и крупным штрафом.

В январе этого года мужчина решил помочь своему другу, которого задержали за пьяное вождение. Для этого он передал 50 тысяч рублей врачам наркодиспансера, чтобы они подменили кровь нарушителя на другую, в которой не было следов алкоголя.

В судебном заседании злоумышленник вину признал, дело рассматривалось в особом прядке.

Суд признал калининградца виновным в посредничестве во взяточничестве и оштрафовал его на 70 тысяч рублей.

Ранее суд оштрафовал нарколога, который подменил кровь водителя. Врача признали виновным в мелком взяточничестве и служебном подлоге и оштрафовал его на 200 тысяч рублей. А также запретил в течение двух лет заниматься врачебной деятельностью.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградец получил 4 года условно за дачу взятки приставу
Трое калининградцев украли со склада 8 тонн ячменя
Житель Советска с 2016 года живет в сгоревшей квартире
Мэрия Калининграда: Автобусы №7 и №30 будут следовать до СНТ «Победа»
Под Гвардейском «Рено» врезался в придорожное дерево, пострадал пассажир
Долги жителей Краснознаменска за электричество за месяц увеличились на 300 тысяч рублей
В Чкаловске «Фольксваген» после ДТП выехал на тротуар и сбил пешехода
В Калининград приедут 200 водолазов и спасателей из регионов России и стран СНГ
Шведский производитель электроники вдвое увеличит количество рабочих мест на заводе в Славске
В субботу в Черняховске возможны перебои электроснабжения
В Багратионовске на злостного должника по алиментам заведут уголовное дело
В Калининграде грабитель избил хозяйку дома
В Калининграде казаки будут метать ножи и стрелять из лука
В Калининграде нет электричества в домах на 19-ти улицах
Глава МЧС Евгений Зиничев посетил учения спасателей в Калининграде
Багратионовский городской округ возглавил Николай Лоцман
Юрий Жирков заглянул в раздевалку сборной после матча в Калининграде
Денис Черышев: Желаю «Балтике» выкарабкаться из ситуации, в которой она находится
В Калининграде сгорела дача, пострадал мужчина