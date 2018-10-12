Калининградца оштрафовали на 70 тысяч за посредничество при передаче взятки

СЕГОДНЯ 15:38 2018-10-12T15:39:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Желание помочь другу закончилось для жителя Калининграда судимостью и крупным штрафом.

В январе этого года мужчина решил помочь своему другу, которого задержали за пьяное вождение. Для этого он передал 50 тысяч рублей врачам наркодиспансера, чтобы они подменили кровь нарушителя на другую, в которой не было следов алкоголя.

В судебном заседании злоумышленник вину признал, дело рассматривалось в особом прядке.

Суд признал калининградца виновным в посредничестве во взяточничестве и оштрафовал его на 70 тысяч рублей.

Ранее суд оштрафовал нарколога, который подменил кровь водителя. Врача признали виновным в мелком взяточничестве и служебном подлоге и оштрафовал его на 200 тысяч рублей. А также запретил в течение двух лет заниматься врачебной деятельностью.