Калининградца оштрафовали на 70 тысяч за посредничество при передаче взятки
Желание помочь другу закончилось для жителя Калининграда судимостью и крупным штрафом.
В январе этого года мужчина решил помочь своему другу, которого задержали за пьяное вождение. Для этого он передал 50 тысяч рублей врачам наркодиспансера, чтобы они подменили кровь нарушителя на другую, в которой не было следов алкоголя.
В судебном заседании злоумышленник вину признал, дело рассматривалось в особом прядке.
Суд признал калининградца виновным в посредничестве во взяточничестве и оштрафовал его на 70 тысяч рублей.
Ранее суд оштрафовал нарколога, который подменил кровь водителя. Врача признали виновным в мелком взяточничестве и служебном подлоге и оштрафовал его на 200 тысяч рублей. А также запретил в течение двух лет заниматься врачебной деятельностью.