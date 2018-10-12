2018-10-12T17:20:15+03:00
Общество

Трое калининградцев украли со склада 8 тонн ячменя

Виктор Сергеев
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В полицию Гурьевска обратился директора фермерского хозяйства и сообщил, что из складского помещения в поселке Константиновка украли почти 8 тонн ячменя. Ущерб составил 70 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых – троих местных жителей. Злоумышленники арендовали грузовик, ночью приехал в Константиновку, взломали замок и украли зерно. В общей сложности они совершили три рейса.

Похищенный ячмень они продали одному из местных жителей за 15 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище», им грозит до 5 лет лишения свободы.

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