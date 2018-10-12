Калининградец получил 4 года условно за дачу взятки приставу
.Фото: Александр Подгорчук
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Гурьевский районный суд приговорил жителя поселка Большое Исаково к 4 годам лишения свободы условно за дачу взятки судебном приставу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.
Ранее супруге осужденного запретили выезд за пределы РФ из-за долгов по налогам. Мужчина предложил приставу взятку в размере 40 тысяч рублей, чтобы окончить исполнительное производство и снять ограничение на выезд.
При передаче взятки мужчину задержали сотрудники УФСБ.
Помимо условного срока, мужчина будет обязан в течение четырех лет не менять постоянное место жительства без уведомления.