Калининградец получил 4 года условно за дачу взятки приставу

СЕГОДНЯ 18:41 2018-10-12T18:44:02+03:00

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Гурьевский районный суд приговорил жителя поселка Большое Исаково к 4 годам лишения свободы условно за дачу взятки судебном приставу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Ранее супруге осужденного запретили выезд за пределы РФ из-за долгов по налогам. Мужчина предложил приставу взятку в размере 40 тысяч рублей, чтобы окончить исполнительное производство и снять ограничение на выезд.

При передаче взятки мужчину задержали сотрудники УФСБ.

Помимо условного срока, мужчина будет обязан в течение четырех лет не менять постоянное место жительства без уведомления.