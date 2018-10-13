Глава минсельхоза РФ посетил калининградский стенд на выставке в Москве

СЕГОДНЯ 12:18 2018-10-13T12:18:55+03:00

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Агрофорум «Золотая осень» проходит на этой неделе в Москве. В работе павильона, посвященного животноводству и племенному делу, принимают участие четыре племенных звероводческих хозяйства Калининградской области. Сегодня наш регион является одним из ведущих производителей пушнины в России. Калининградские предприятия производят около 30 % российской клеточной пушнины и имеют статус племенных репродукторов.

Министр сельского хозяйства региона Наталья Шевцова попросила главу Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева рассмотреть возможность приравнивания отрасли к налогообложению общему для всех сельхозтоваропроизводителей - исходящему НДС в размере 10 %.

«Звероводы при реализации продукции платят НДС в размере 20 процентов, а все входящие компоненты для ведения деятельности облагаются десятипроцентным налогом. На сегодняшний день звероводы не настолько рентабельны, поэтому действующая ставка налога негативно сказывается на производственном процессе. При том, что пушное звероводство является экспортоориентированным бизнесом», - сказала Шевцова.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, Дмитрий Патрушев дал поручение разобраться в вопросе.