В Калининграде впервые прошла морская коллегия при Правительстве РФ

СЕГОДНЯ 12:21 2018-10-13T12:21:43+03:00

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В пятницу в Музее Мирового океана под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Юрия Борисова состоялось обсуждение актуальных вопросов в области национальной морской политики. В совещании Морской коллегии приняли участие помощник Президента РФ Игорь Левитин, глава МЧС России Евгений Зиничев, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, главнокомандующий Военно-Морским Флотом Владимир Королев, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, главы субъектов РФ.

Как сообщает пресс-служба правительства области¸основными темами для обсуждения стали вопросы развития морских научных исследований, а также ход реализации государственной программы развития судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 года.