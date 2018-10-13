Калининградцу грозит два года за ложное заявление об угоне своего «Мерседеса»

СЕГОДНЯ 14:25 2018-10-13T14:25:45+03:00

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38-летний житель Калининграда обратилcя в дежурную часть отдела МВД России по Центральному району и сообщил об угоне своего «Мерседеса». Автомобиль, по словам хозяина, был припаркован во дворе дома по улице Южной.

Однако после проверки всех обстоятельств открылась совсем другая картина. Выяснилось, что накануне обращения в полицию калининградец дал «Мерседес» своему нетрезвому приятелю. Тот попал в ДТП на улице Дзержинского, после чего водитель и пассажиры авто скрылись с места происшествия. Чтобы уйти от ответственности, владелец машины написал заявление о том, что «Мерседес» был похищен со двора дома.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Заведомо ложный донос». Максимальное наказание за данное деяние – лишение свободы сроком до двух лет, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.