«Балтика» не смогла обыграть предпоследнюю команду ФНЛ
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Сегодня калининградская «Балтика» провела на выезде матч 16-го тура ФНЛ против «Армавира». Хозяева открыли счет уже на 9-й минуте после точного удара Падерина. Затем на 42-й минуте Мирошниченко сделал счет 2:0.
«Балтийцев» прорвало только под занавес игры. На 87-й минуте Григорьев отыграл один мяч, а на 95-й Каленкович спас команду от поражения. Итоговый счет 2:2. «Балтика» осталась на 18-й строчке турнирной таблицы. «Армавир» по-прежнему идет на предпоследнем 19-м месте.
Следующую игру наша команда проведет дома в Калининграде. 20 октября «Балтика» примет «Краснодар-2»/