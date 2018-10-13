«Балтика» не смогла обыграть предпоследнюю команду ФНЛ

13 Окт. 20:42 2018-10-13T20:42:22+03:00

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Сегодня калининградская «Балтика» провела на выезде матч 16-го тура ФНЛ против «Армавира». Хозяева открыли счет уже на 9-й минуте после точного удара Падерина. Затем на 42-й минуте Мирошниченко сделал счет 2:0.

«Балтийцев» прорвало только под занавес игры. На 87-й минуте Григорьев отыграл один мяч, а на 95-й Каленкович спас команду от поражения. Итоговый счет 2:2. «Балтика» осталась на 18-й строчке турнирной таблицы. «Армавир» по-прежнему идет на предпоследнем 19-м месте.

Следующую игру наша команда проведет дома в Калининграде. 20 октября «Балтика» примет «Краснодар-2»/