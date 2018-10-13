В Калининграде прошел Марш против рака

13 Окт. 20:55 2018-10-13T20:55:26+03:00

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В шествии по проспекту Мира от «Борющихся зубров» до монумента «Покорителям космоса» приняли участие представители регионального правительства, администрации Калининграда, медицинских и общественных организаций, а также многие неравнодушные горожане и гости. По традиции колонну возглавил духовой оркестр – на этот раз из немецкого города Гамбурга

Постоянными участниками маршей против рака в Калининграде уже давно стали пациентские объединения, волонтеры, друзья и родные людей, перенесших тяжелый недуг, и сами женщины, которые прошли лечение и имеют полное право гордо называть себя победителями. Теперь они психологически помогают другим пациенткам вернуться к полноценной жизни.