2018-10-14T11:34:34+03:00
Общество

В Калининграде на хозяйку «резиновой квартиры» завели уголовное дело

Виктор Сергеев
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В Калининграде 19-летняя девушка подозревается в организации «резиновой квартиры». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Калининградка зарегистрировала в своей квартире сразу пять иностранцев, при этом, никто из них в жилище не проживал.

- Полицейские опросили соседей калининградки, которые подтвердили, что никогда не видели в подъезде иностранцев, также в квартире не было следов пребывания постояльцев, - отметили в полиции.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».

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