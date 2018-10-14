В Гурьевском районе 16 спасателей разыскивали заблудившегося грибника

СЕГОДНЯ 11:42 2018-10-14T11:42:47+03:00

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В субботу вечером в Гурьевском районе в лесном массиве в проходили поиски грибника. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о том, что в районе поселка Добрино заблудился человек поступило в 18:05. Для поиска грибника была создана группировка в составе 16 человек.

В 20.36 потерявшийся мужчина самостоятельно вышел из леса, медицинская помощь не потребовалась, отметили в пресс-службе МЧС.