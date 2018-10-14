2018-10-14T11:52:41+03:00
Происшествия

В Калининграде за сутки сбили четырех пешеходов

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Четыре пешехода пострадала на калининградских дорогах за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В Калининграде на улице Осипенко водитель «»Лады» при повороте налево сбил 64-летнего пешехода. В результате наезда пенсионерка получила телесные повреждения. 67-летнего пешехода сбили на «зебре» на улице Куйбышева. Мужчина получил травмы и был госпитализирован.

На улице Чайковского в Калининграде под колеса «Тойоты» попала 81-летняя женщина, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате наезда женщина получила телесные повреждения.

На Советском проспекте водитель «Лексуса» решил не останавливаться перед пешеходным переходом и сбил 57-летнего пешехода. В результате наезда мужчина госпитализирован.

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