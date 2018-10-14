В Калининграде за сутки сбили четырех пешеходов
Четыре пешехода пострадала на калининградских дорогах за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В Калининграде на улице Осипенко водитель «»Лады» при повороте налево сбил 64-летнего пешехода. В результате наезда пенсионерка получила телесные повреждения. 67-летнего пешехода сбили на «зебре» на улице Куйбышева. Мужчина получил травмы и был госпитализирован.
На улице Чайковского в Калининграде под колеса «Тойоты» попала 81-летняя женщина, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате наезда женщина получила телесные повреждения.
На Советском проспекте водитель «Лексуса» решил не останавливаться перед пешеходным переходом и сбил 57-летнего пешехода. В результате наезда мужчина госпитализирован.