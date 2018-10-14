2018-10-14T12:05:00+03:00
Общество

В Калининграде закроют для транспорта улицу Ушинского и проезд вдоль сквера энергетиков

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде из-за проведения ремонтных работ в здании областной научной библиотеки, будет закрыт проезд по улице Ушинского и проезд вдоль сквера энергетиков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сквозное движение транспорта по улице Ушинского, а также по внутриквартальному проезду между сквером энергетиков и домами № 1-9 по проспекту Мира будет закрыто с 22 октября по 30 ноября.

Подрядчик - ООО СК «Стандарт» до начала производства работ установит ограждения и дорожные знаки согласно утвержденной схеме организации движения.

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