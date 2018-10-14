2018-10-14T12:34:41+03:00
Происшествия

Полицейские задержали калининградку с 32 свертками карфентанила

Виктор Сергеев
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В Гвардейском районе полицейские изъяли крупную партию наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На трассе Калининград-Нестеров полицейские остановили автомобиль «Рено». При проверке документов инспекторы заметили, что пассажирка автомобиля заметно нервничает и приняли решение провести досмотр. В карманах ее одежды нашли 32 свертка с порошкообразным веществом.

- Женщина пояснила, что в них находятся наркотики, которые она приобрела для личного употребления. В ходе исследования было установлено, что изъятое вещество является карфентанилом, и его масса квалифицирована как крупный размер, - отметили в полиции.

На пассажирку завели уголовное дело, ей грозит до 10 лет за незаконное хранение наркотиков в крупном размере.

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