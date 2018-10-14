В Калининграде 63 школьника вступили в движение «Юнармия»

СЕГОДНЯ 12:55 2018-10-14T12:56:32+03:00

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В Калининграде в субботу, 13 октября, прошел III областной съезд детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, участниками слета стали 250 человек.

- Несите с гордостью звание юнармейцев и своими поступками доказывайте любовь к Родине. Каждый из вас уникален, стремитесь к новым свершениям и верьте в себя, – обратилась к участникам слета вице-премьер Наталья Ищенко.

В этот день к движению «Юнармия» присоединились 63 школьника из 18 муниципальных образований области.

Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» занимается духовно-нравственным, социальным, физическим и интеллектуальным развитием молодых людей. Вступить в движение может любой желающий.