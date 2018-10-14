Алиханов потребовал активней взыскивать задолженности по налогам и платежам в муниципалитетах

СЕГОДНЯ 13:01 2018-10-14T13:02:21+03:00

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В Калининградской области еще есть резервы для увеличения поступления доходов в бюджет. Об этом на заседании правительства сообщил губернатор Антон Алиханов.

- Это резервы, которые существуют в муниципалитетах, в части взыскания задолженности по платежам за аренду земли, эти долги нужно взыскать. Помните участок на Окружной? Восемь из десяти миллионов рублей задолженности уже погашено, - сказал Алиханов

По его словам, взыскание задолженностей - это источник дохода, который муниципалитеты могут направить на инвестиции, либо погашение долгов перед бюджетом и банками.

- Потому что уровень муниципального долга, мы с вами понимаем, он уже критический, и в Калининграде, и других муниципалитетах, более слабых, - сказал глава региона.