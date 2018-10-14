Антон Алиханов оценил качество дорожного ремонта в Калининграде

СЕГОДНЯ 13:09 2018-10-14T13:11:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Антон Алиханов прокатился на велосипеде по Калининграде и проверил качество дорожного ремонта. Об этом на своей странице в «Фейсбук» написала министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.

Глава региона проехал по улицам, которые были отремонтированы по программе «Безопасные и качественные дороги» - по ул. Дм. Донского, Румянцева, Кутузова, Московскому проспекту, по Черняховского, Фрунзе и другим.

- Все недочеты, в основном это неровная установка бордюрного камня и решеток ливневых канализаций,, что обнаружили, будут переданы подразделениям городской администации, которые осуществляют технический контроль за ремонтом дорог. Исправлять все это подрядчики будут в кратчайшие сроки и за свой счет, - написала Дятлова.