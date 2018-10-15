2018-10-15T10:19:21+03:00
Происшествия

В Славске сгорела баня с бассейном

Пожар случился на улице Учительской
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Славске в минувшее воскресенье случился пожар. На часах было 18.19, когда поступило сообщение о том, что на улице Учительской горит баня.

Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, горела одноэтажная кирпичная баня. Огонь уничтожил помещение с бассейном, парную и топочную комнаты. Общая площадь пожара составила 90 квадратных метров.

К счастью, обошлось без пострадавших.

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