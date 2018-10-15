В Калининградской области будут отбирать спортивно одаренных детей, чтобы готовить из них чемпионов
Калининградская область вошла в число семи пилотных регионов, где реализуют исследовательский проект «Стань чемпионом» в области разработки и внедрения модели отбора одаренных детей. Соглашение было подписано на международном форуме «Россия – спортивная держава» в Ульяновске. Об этом сообщает региональное министерство спорта.
- Цель проекта — разработка и внедрение модели отбора спортивно одаренных детей с определением их спортивной направленности, - пояснили организаторы и рассказали, что с помощью программно-аппаратного комплекса отечественного производства проводят комплексную скрининговую оценку психофизиологических, антропометрических и функциональных характеристик организма детей.
Тестировать будут детей от 6 до 12 лет. Исследование проводится на различных аппаратах в течение полутора часов.
После проверки родителям дадут рекомендации по спортивной направленности ребенка.