В Калининградской области будут отбирать спортивно одаренных детей, чтобы готовить из них чемпионов

СЕГОДНЯ 10:35 2018-10-15T10:35:41+03:00

Наш регион вошел в число пилотных по реализации нового проекта

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Калининградская область вошла в число семи пилотных регионов, где реализуют исследовательский проект «Стань чемпионом» в области разработки и внедрения модели отбора одаренных детей. Соглашение было подписано на международном форуме «Россия – спортивная держава» в Ульяновске. Об этом сообщает региональное министерство спорта.

- Цель проекта — разработка и внедрение модели отбора спортивно одаренных детей с определением их спортивной направленности, - пояснили организаторы и рассказали, что с помощью программно-аппаратного комплекса отечественного производства проводят комплексную скрининговую оценку психофизиологических, антропометрических и функциональных характеристик организма детей.

Тестировать будут детей от 6 до 12 лет. Исследование проводится на различных аппаратах в течение полутора часов.

После проверки родителям дадут рекомендации по спортивной направленности ребенка.