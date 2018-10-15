2018-10-15T12:14:53+03:00
Общество

На благоустройства озера Поплавок в Калининграде выделили 3 млн рублей

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..Фото: мэрия Калининграда
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Администрация Калининграда выделила почти 3 млн рублей на благоустройство территории зоны отдыха озера Поплавок. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках благоустройства планируется отремонтировать покрытие из тротуарной плитки, укрепить откосы газонной плиткой и устроить водосбросные сооружения. Также планируется восстановить газоны и отремонтировать покрытия из террасной доски.

Аукцион по выбору подрядчика пройдет 22 октября, все работы должны быть завершены до конца года.

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