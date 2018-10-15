Полицейские задержали калининградца, который разбил машину соседу

СЕГОДНЯ 12:20 2018-10-15T12:20:18+03:00

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В Калининграде полицейские задержали мужчину, который разбил машину соседа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Автомобиль повредили в переулке Калинина. Прибывшие на место полицейские провели поквартирный обход и опросили возможных свидетелей и очевидцев. Так и они вышли на 54-летнего ранее судимого местного жителя. Как оказалось, пьяный мужчина ночью разбил лобовое стекло, оторвал зеркало заднего вида и сделал несколько вмятин на кузове.

- Причины такого поведения злоумышленник пояснить не смог. На него завели уголовное дело по статье «Умышленное повреждение или уничтожение имущества». Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы, - отметили в пресс-службе полиции.