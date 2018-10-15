Жительницу Калининграда оштрафовали на 100 тысяч за взятку полицейскому
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде осудили женщину за дачу взятки сотруднику полиции. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.
В апреле этого года женщина передала старшему оперуполномоченному отделения по борьбе с преступлениями на объектах внешнеэкономической деятельности взятку в размере 60 тысяч рублей за отказ от возбуждения уголовного дела. В момент передачи денег ее задержали сотрудники МВД.
В судебном заседании калининградка полностью признала свою вину. Суд оштрафовал ее на 100 тысяч рублей.