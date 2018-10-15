2018-10-15T13:14:52+03:00
Звезды

В Калининграде откроется выставка, посвященная рыбакам

Собрание советской живописи представят в Музе Мирового океана
Александр КАТЕРУША
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Выставочный проект «Край рыбацкий», который стартует в понедельник 15 октября в Музее Мирового океана, расскажет о теме рыболовства и становления рыбной промышленности региона. На выставке покажут картины Владимира Михайловского, Михаила Пясковского, Александра Балабаева и Адольфа Шевченко. Всего более 50 работ: живопись, графика, линогравюры, созданные с 50-х по 80-е годы.

Как рассказали организаторы, гости музея впервые увидят рабочие этюды Адольфа Шевченко, выполненные в 1950-е годы.

12 июня 1945 года Государственный комитет обороны Советского Союза принял постановление о создании в трофейной Восточной Пруссии Балтийского государственного рыбопромышленного треста. Именно с этого документа и началась рыбацкая история края.

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