2018-10-15T13:28:34+03:00
Общество

Изъятые у калининградских контрабандистов иконы передали в музей Ольштына

Также экспонатами стали крест и оклад
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Польский культурный центр
Изменить размер текста:

Музей Ольштына получил предметы, изъятые у контрабандистов, которые пытались провезти ценности из Калининградской области в Польшу. На витрины музея попали старинные монеты и иконы.

Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде.

Так, экспонатами стали 24 римские монеты, отчеканены в период с I по III века нашей эры, пять икон, датированных XIX-XX веками, а также напрестольный крест из посеребренной латуни и оклад к иконе Христа Пантократора из серебра.

Как отметили сотрудники музея, переданные образцы являются ценным подарком, поэтому они значительно обогатят существующие коллекции музея.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За неделю в Калининграде демонтировали более 50 рекламных баннеров
В Калининградской области земли УФСИН введут в сельхозоборот
Казармы в стиле лофт: Власти объяснили, что планируется сделать с военным городком №3 в Гусеве
Калининградская область стала третьей на Северо-Западе по числу заявок на конкурс «Лидеры России»
В Калининграде в ДТП пострадал 4-летний ребенок
Скончался замминистра регионального контроля Виктор Ряжев
В субботу в Калининграде в ДТП пострадали два мотоциклиста и велосипедист
Калининградская область заняла третье место в России по вводу жилья
Калининградцы снова привели в порядок воинское захоронение времен Первой мировой без участия властей
В Калининграде откроется выставка, посвященная рыбакам
Жительницу Калининграда оштрафовали на 100 тысяч за взятку полицейскому