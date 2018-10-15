Изъятые у калининградских контрабандистов иконы передали в музей Ольштына
Также экспонатами стали крест и оклад
.Фото: Польский культурный центр
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Музей Ольштына получил предметы, изъятые у контрабандистов, которые пытались провезти ценности из Калининградской области в Польшу. На витрины музея попали старинные монеты и иконы.
Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде.
Так, экспонатами стали 24 римские монеты, отчеканены в период с I по III века нашей эры, пять икон, датированных XIX-XX веками, а также напрестольный крест из посеребренной латуни и оклад к иконе Христа Пантократора из серебра.
Как отметили сотрудники музея, переданные образцы являются ценным подарком, поэтому они значительно обогатят существующие коллекции музея.