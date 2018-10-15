Калининградцы снова привели в порядок воинское захоронение времен Первой мировой без участия властей

СЕГОДНЯ 14:05 2018-10-15T14:06:41+03:00

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В Краснознаменском районе в минувшие выходные приведено в порядок очередное воинское захоронение времен Первой мировой войны. На этот раз уборкой рядом с поселком Толстово занимались двое калининградцев, приехавшие на окраину области в воскресенье. По словам участника этой акции Александра Панфилова, были расчищены заросли кустарника, выкошена трава, отмыт сам памятник, а также «ювелирно восстановлена старинная надпись».

- Сто лет с окончания войны и три года с момента последней уборки силами администрации, - написал Панфилов на своей персональной странице в фейсбуке. - Краснознаменские чиновники все так же отдают захоронение 63 русских воинов на попечение волонтерам. Возможно, конечно, что мы поторопились и опередили муниципальных служащих буквально на сутки-двое.

Напомним, ранее заместитель главы администрации Краснознаменского городского округа Евгений Орлов сообщил «Комсомолке», что содержание захоронения относится к полномочиям органов местного самоуправления. Также Орлов пообещал заняться «получением средств на благоустройство» и «привести все в порядок сентябре или октябре».