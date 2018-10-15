Калининградская область заняла третье место в России по вводу жилья

СЕГОДНЯ 14:16 2018-10-15T14:17:30+03:00

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Калининградская область заняла третье место в рейтинге регионов РФ по вводу жилья в расчете на человека. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным исследования, с июля 2017 года по июль 2018 году в регионе было введено 1,015 квадратных метров жилья. Первое место занимает Ленинградская область – 1,575 «квадратов», второе место – Московская область – 1,303 кв.м.

Меньше всего жилья в России за этот период было построено в Чукотском автономном округе – 0,091 кв.м., Мурманской области - 0,079 кв.м. и Магаданской области – 0,044 кв.м.