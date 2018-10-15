2018-10-15T14:23:51+03:00
Происшествия

В субботу в Калининграде в ДТП пострадали два мотоциклиста и велосипедист

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Три человека пострадали в ДТП в Калининграде в субботу, 13 октября. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На улице Менделеева в Калининграде столкнулись два мотоцикла, один из водителей получил телесные повреждения. Еще одно ДТП с участием мотоцикла произошло на Северном обходе. Там 25-летний водитель «Ямахи» при обгоне не убедился в безопасности маневра и врезался в «Рено». В результате столкновения мотоциклист получил травмы и был госпитализирован.

Вечером в субботу в Гурьевском районе водитель «Шкоды» на закруглении дороги сбил велосипедиста. В результате наезда 54-летни мужчина госпитализирован.

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