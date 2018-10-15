2018-10-15T15:37:34+03:00
Общество

Скончался замминистра регионального контроля Виктор Ряжев

Виктор Сергеев
Поделиться:
Виктор Ряжев.Виктор Ряжев.Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

В Калининграде в понедельник, 15 октября, безвременно ушел из жизни Виктор Борисович Ряжев – заместитель министра регионально контроля (надзора) Калининградской области. Об этом сообащет пресс-служба областного правительства.

Олег Ряжев более тридцати лет служил в органах внутренних дел, семь лет возглавлял УФСИН России по Калининградской области.

С 2014 по 2017 год руководил контрольно-оперативным управлением областного правительства, после чего был назначен на должность заместителя министра регионального контроля.

- Виктор Борисович был человеком исключительного благородства и достоинства, интеллигентности. Доброжелательный, отзывчивый, целеустремленный, он был грамотным и талантливым руководителем. Его заслуги отмечены высокими ведомственными наградами, - говорится в сообщении пресс-службы. - Сотрудники правительства Калининградской области скорбят в связи с кончиной Виктора Борисовича и выражают глубокие соболезнования родным и близким людям.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За неделю в Калининграде демонтировали более 50 рекламных баннеров
В Калининградской области земли УФСИН введут в сельхозоборот
Казармы в стиле лофт: Власти объяснили, что планируется сделать с военным городком №3 в Гусеве
Калининградская область стала третьей на Северо-Западе по числу заявок на конкурс «Лидеры России»
В Калининграде в ДТП пострадал 4-летний ребенок
В субботу в Калининграде в ДТП пострадали два мотоциклиста и велосипедист
Калининградская область заняла третье место в России по вводу жилья
Калининградцы снова привели в порядок воинское захоронение времен Первой мировой без участия властей
Изъятые у калининградских контрабандистов иконы передали в музей Ольштына
В Калининграде откроется выставка, посвященная рыбакам
Жительницу Калининграда оштрафовали на 100 тысяч за взятку полицейскому