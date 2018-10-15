Скончался замминистра регионального контроля Виктор Ряжев

СЕГОДНЯ 15:36 2018-10-15T15:37:34+03:00

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В Калининграде в понедельник, 15 октября, безвременно ушел из жизни Виктор Борисович Ряжев – заместитель министра регионально контроля (надзора) Калининградской области. Об этом сообащет пресс-служба областного правительства.

Олег Ряжев более тридцати лет служил в органах внутренних дел, семь лет возглавлял УФСИН России по Калининградской области.

С 2014 по 2017 год руководил контрольно-оперативным управлением областного правительства, после чего был назначен на должность заместителя министра регионального контроля.

- Виктор Борисович был человеком исключительного благородства и достоинства, интеллигентности. Доброжелательный, отзывчивый, целеустремленный, он был грамотным и талантливым руководителем. Его заслуги отмечены высокими ведомственными наградами, - говорится в сообщении пресс-службы. - Сотрудники правительства Калининградской области скорбят в связи с кончиной Виктора Борисовича и выражают глубокие соболезнования родным и близким людям.