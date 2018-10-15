2018-10-15T15:44:35+03:00
Происшествия

В Калининграде в ДТП пострадал 4-летний ребенок

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В воскресенье, 14 октября, в Калининградской области в ДТП пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В Калининграде на перекрестке Ленинского проспекта с улицей Театральной столкнулись «Пежо» и «Киа». В результате аварии травмы получил 4-летний пассажир «Пежо».По факту ДТП проводится проверка.

Еще одно ДТП произошло на улице Гагарина. 71-летняя водитель «Понтиака» при повороте на улицу Молодой гвардии не уступила дорогу и врезалась в «Фольксваген». В результате аварии пенсионера получила травмы. Также в Калининграде на улице А. Невского водитель «Мерседеса» не справился с управлением и врезался в световую опору. В результате травмы получил 38-летний пассажир.

На автодороге Калининград-Черняховск 39-летний водитель «Хендая» превысил скорость и съехал в кювет. Водитель получил травмы.

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