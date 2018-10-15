Калининградская область стала третьей на Северо-Западе по числу заявок на конкурс «Лидеры России»

СЕГОДНЯ 16:19 2018-10-15T16:21:24+03:00

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15 октября количество регистраций на конкурс управленцев «Лидеры России» превысило 50 тысяч. Лидерами по числу заявок на Конкурс являются Центральный федеральный округ (35,5%), Приволжский (15,53%) и Северо-Западный (12,46%).

Как сообщает портал лидерыроссии.рф, в нашем округе почти две трети заявок — 62,98% — приходятся на Санкт-Петербург. Далее в рейтинге расположены Ленинградская (6,94%), Калининградская (5,59%), Вологодская (4,39%), Мурманская (4,33%), Архангельская (4,21%) области, Республика Коми (2,92%), Псковская (2,80%) и Новгородская области (2,61%), Карелия (2,51%) и Ненецкий автономный округ (0,71%).