Казармы в стиле лофт: Власти объяснили, что планируется сделать с военным городком №3 в Гусеве

СЕГОДНЯ 16:26 2018-10-15T16:27:42+03:00

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В понедельник пресс-служба администрации Гусева сообщила, что планируется сделать в военным городком №3. Напомним, ранее местные жители сообщили «Комсомолке», что на территории комплекса казарм, построенного еще в XIX веке, появилась строительная техника, снесена часть складов и разобрана крыша на одном из зданий довоенной постройки.

На прошлой неделе чиновники гусевской администрации встретились со старшим инженером инспектором ГСК ОКС БФ Регионального управления заказчика капитального строительства Северо-Западного военного округа Игорем Валерьевичем Шевчуком, который сообщил, что реконструкция в военном городке проходит по заказу минобороны.

- Будут реконструированы штаб, казарма и столовая, - заявил Шевчук. - Столовая расширится на 18 метров и будет вмещать гораздо больше личного состава, чем раньше. Казарма будет реконструирована в стиле лофт. В этом году реконструкция трех этих объектов будет завершена. Уже получены технические условия от «Янтарьэнерго» на строительство ТП для этого военного городка и для подключения к теплосетям Калининградской генерирующей компании. Следующий объект, который будет реконструирован - бывший офицерский клуб.

Что же касается здания бывшего военторга, то оно, по словам Шевчука, будет снесено. Так как есть заключение о его аварийном состоянии. Больше никаких зданий снесено не будет.