2018-10-15T16:49:28+03:00
Общество

В Калининградской области земли УФСИН введут в сельхозоборот

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Земли регионального управления ФСИН в Калининградской области будут введены в сельхозоборот. Об этом сообащет пресс-служба регионального правительства.

Проекты по производству продуктов питания и вводу в оборот земельных участков УФСН будет реализовывать с агрохолдингом «ДолговГрупп». В первую очередь речь идет об участке площадью более 6 тысяч гектаров в гвардейском районе, который был закреплен за колонией №12. Большая часть этого участка, 4 тысячи гектаров, долгое время не использовалась.

- Надеюсь, это первый шаг на пути к решению волнующей всех нас проблемы, и земли, которые находятся в распоряжении УФСИН России, будут возделываться, на них будет производиться продукция, – сказал губернатор Антон Алиханов. – С другой стороны, будут задействованы люди, которые сейчас находятся в системе, они смогут зарабатывать.

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