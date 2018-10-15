2018-10-15T16:54:36+03:00
Общество

За неделю в Калининграде демонтировали более 50 рекламных баннеров

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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За минувшую неделю с калининградских улиц демонтировали 66 незаконных рекламных конструкций, среди которых 51 – баннеры. Об этом сообащет пресс-служба городской администрации.

Рекламные конструкции были установлены незаконно, либо срок на их установку истек. Также сотрудники комитета архитектуры и строительства сняли 98 табличек и объявлений с опор контактной сети и деревьев.

Всего с начала года в с улиц было демонтировано 2063 рекламных конструкции.

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